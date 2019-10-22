Опоры двойного назначения – это модернизированные конструкции металлических опор городской инфраструктуры. Одна секционная металлоконструкция выполняет несколько функций, обеспечивая населенные пункты:

беспроводными сетями 2G/3G/4G/5G;

камерами систем видеонаблюдения;

уличным освещением;

контактной сетью городского электротранспорта;

громоотводами и т.д.

Дополнительное оборудование может устанавливаться на основе уже готового сооружения: столба наружного освещения, опоры электротранспорта либо линии электропередач.

Производство опор ОДН в Москве

Современные стандарты градостроительства предполагают использование модульных и универсальных конструкций. Вдобавок столичная инфраструктура стремительно расширяется, что делает использование опор двойного назначения оптимальным решением для любых задач. Важным условием является технология производства, которая должна отвечать запросам повышенных эксплуатационных нагрузок, погодных условий и других факторов.

Компания «СпектрЦвет» специализируется на комплексе работ по возведению опор двойного назначения в Москве, начиная с создания проекта и заканчивая монтажем готовых опор. Мы работаем без посредников, обеспечивая заказчика мультифункциональными опорами, в полной мере отвечающими регламентированным требованиям безопасности и стандартов качества. Наличие проектно-технического отдела и штат профессионалов позволяет обходиться без субподрядчиков, создавая объекты любой сложности и предназначения.

Для производства опор используются высокопрочные металлические трубы диаметром до 1020 мм и конструкционная сталь марки ст3. Имеющееся оборудование позволяет создавать ОДН с высотой от 8 до 40 метров. Отдельные секции скрепляются по сварной технологии, а вся поверхность подвергается процедуре горячего цинкирования. Это придает опоре повышенные антикоррозионные свойства от воздействия влаги, воздуха и кислорода. ОДН могут быть изготовлены на базе опор контактной сети.