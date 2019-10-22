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Опоры двойного назначения (ОДН) в Москве в Москве

Опоры двойного назначения – это модернизированные конструкции металлических опор городской инфраструктуры. Одна секционная металлоконструкция выполняет несколько функций, обеспечивая населенные пункты:

  • беспроводными сетями 2G/3G/4G/5G;
  • камерами систем видеонаблюдения;
  • уличным освещением;
  • контактной сетью городского электротранспорта;
  • громоотводами и т.д.

Дополнительное оборудование может устанавливаться на основе уже готового сооружения: столба наружного освещения, опоры электротранспорта либо линии электропередач.

Производство опор ОДН в Москве

Производство опор ОДН
опора двойного назначения

Современные стандарты градостроительства предполагают использование модульных и универсальных конструкций. Вдобавок столичная инфраструктура стремительно расширяется, что делает использование опор двойного назначения оптимальным решением для любых задач. Важным условием является технология производства, которая должна отвечать запросам повышенных эксплуатационных нагрузок, погодных условий и других факторов.

Компания «СпектрЦвет» специализируется на комплексе работ по возведению опор двойного назначения в Москве, начиная с создания проекта и заканчивая монтажем готовых опор. Мы работаем без посредников, обеспечивая заказчика мультифункциональными опорами, в полной мере отвечающими регламентированным требованиям безопасности и стандартов качества. Наличие проектно-технического отдела и штат профессионалов позволяет обходиться без субподрядчиков, создавая объекты любой сложности и предназначения.

Для производства опор используются высокопрочные металлические трубы диаметром до 1020 мм и конструкционная сталь марки ст3. Имеющееся оборудование позволяет создавать ОДН с высотой от 8 до 40 метров. Отдельные секции скрепляются по сварной технологии, а вся поверхность подвергается процедуре горячего цинкирования. Это придает опоре повышенные антикоррозионные свойства от воздействия влаги, воздуха и кислорода. ОДН могут быть изготовлены на базе опор контактной сети.

Перечень
металлических опор ОДН в Москве

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Металлическая опора двойного назначения ОДН 29м
Металлическая опора двойного назначения ОДН 29м

ОДН 29 представляет собой стальную конструкцию, состоящую из 4 секций

Первый ветровой район

Масса, кг - 2 767,4

Покрытие: ГОСТ 9.305-84 ТУ 2312-001-61702992-2009
50 ÷ 150 мкм

ОДН 29 изготовлена в соответствии с конструкторской документацией.

от: 340000 руб.

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Обслуживаемая опора двойного назначения ОДН 29 м
Обслуживаемая опора двойного назначения ОДН 29 м

ОДН 29 представляет собой стальную конструкцию, состоящую из 4 секций

Является обслуживаемой на 3 оператора

Первый ветровой район

Масса, кг - 2 767,4

Покрытие: ГОСТ 9.305-84 ТУ 2312-001-61702992-2009
50 ÷ 150 мкм

ОДН 29 изготовлена в соответствии с конструкторской документацией.

от: 510000 руб.

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ОДН 35 м с трапом облегченная
ОДН 35 м с трапом облегченная

ОДН 35 изготовлена в соответствии с конструкторской документацией. Опора представляет собой стальную конструкцию, состоящую из 4 секций

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Металлическая опора двойного назначения 39м
Металлическая опора двойного назначения 39м

ОДН 39 представляет собой стальную конструкцию, состоящую из 5 секций

Первый ветровой район

Масса, кг - 4 135,9

Покрытие: ГОСТ 9.305-84 ТУ 2312-001-61702992-2009
50 ÷ 150 мкм

Гололедный район: II

Расчетная эксплуатационная температура: до -45 °С

Антикоррозионное покрытие: цинк (ГОСТ 9.305-84 ТУ 2312-001-61702992-2009)

от: 499000 руб.

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Примеры работ

Плюсы использования опор ОДН

Установка опор двойного назначения для сотовой связи позволяет решить проблему организации базовой станции без выделения отдельного мачтового объекта. Монтаж опор выполняется в соответствии с рабочей документацией. Дополнительными преимуществами опор для современного градостроительства являются:

  • повышение безопасности на близлежащей территории за счет возможности установки камер видеонаблюдения;
  • готовая инфраструктура для повышения качества мобильной связи и беспроводного интернета внутри крупных населенных пунктов;
  • универсальное решение под все операторы связи;
  • возможность разместить несколько объектов инфраструктуры на одной опоре;
  • экономия средств на монтаже оборудования, а также получении лицензии на проведение работ;
  • быстрая сборка и монтаж секционных металлоконструкций любой сложности и в любых условиях.

Декоративный дизайн и антикоррозионные свойства опор позволяют им органично вписываться в уличную инфраструктуру любого населенного пункта.

Заказать опоры ОДН в Москве

Компания «СпектрЦвет» предлагает купить опоры двойного назначения по ценам производителя. Сроки выполнения работ составляют от 10 до 30 дней и будут зависеть от сложности и объема заказа. При необходимости, вы можете заказать монтаж и доставку опор с нашего Московского склада, либо воспользоваться собственной техникой для их транспортировки.

Получить консультацию по выбору опор или сделать заказ на их производство под любые нужды, можно связавшись с менеджерами по телефону.

Документация

Изготовим опоры ОДН
по своим чертежам,
а также по Вашим проектам
Заказать
Другие металлоконструкции:
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проектирование
металлических конструкций
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Нам доверяют

МТС
Теле2
БТЛ СЕРВИС
Билайн
БыстроТел
Высота
Постлинк

За 17 лет работы ООО «СпектрЦвет» заслужило признание и благодарность множества клиентов. В числе наших постоянных партнеров находятся:

  • Крупнейшие российские операторы сотовой связи: МТС, Билайн, Теле2;
  • Строительные компании: Высота, Постлинк, Быстротел;
  • Федеральное маркетинговое агентство BTL Service;
  • а также многие другие известные бренды.

Установление долгосрочных партнерских отношений — наша первостепенная задача. Поэтому мы всегда вырабатываем индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательно прислушиваемся к любым его пожеланиям и исполняем все наши обязательства на 100%. Мы считаем, что многолетнее доверие заказчиков является лучшем показателем качества нашей продукции.

Преимущества

Квалификация
персонала
Персонал соблюдает ТБ, имеет опыт работы и высокую квалификацию. Сплоченный дружный коллектив.
Высокий уровень
оснащённости
Лентопилочный станок, газорезательные станки, сверлильные станки, система нанесения антикоррозионного покрытия (цинкироваиния)
Надёжность
Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Качество
материалов
Изготовитель гарантирует качество материалов изделия, так как сотрудничает с лучшими поставщиками на рынке.
Качество работ
Вся работа соблюдается под ГОСТ и Техническое задание
Оперативность
выполнения работ
Сделаем заказ в срок
Гарантия
на ремонт
- Изготовитель гарантирует ремонт деталей, вышедших из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

- Гарантийный срок эксплуатации ОДН устанавливается 36 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более3 9 месяцев с момента изготовления.

- Гарантийный срок на коррозионную стойкость при условии отсутствия серьезных механических повреждений - не менее 15 лет.

Обратная связь

Опоры двойного назначения (ОДН) в Москве
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